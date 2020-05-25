生肖指數　是日吉星：雞

鼠：↑ 今天的你特別精神奕奕，對於許多事情也能採取主動，成功就在眼前呢！

牛：→ 別再掛着一副懶洋洋的樣子，積極進取，客人才看得見你，用心工作吧！

虎：→ 金錢上你要表現得更謹慎，親友們會令你的財政出現問題，影響收入。

兔：↓ 身體出現變化，容易有意外損傷，必須特別留意，否則會有血光之災。

龍：↓ 小心今天會遇人不淑，尤其在賭枱上，很可能會遇上老千，不要賭吧！

蛇：→ 需要放鬆心情的顏色，藍色能為你帶來寧靜和自由，宜多加使用。

馬：→ 為了一個無關痛癢的人而生氣是絕對不值得的，勸你還是省省氣好了。

羊：→ 被壓抑的不愉快事一件件浮現，宜安排節目轉移視線。金色有利增運勢。

猴：↑ 充滿幹勁的日子，記住要經常露出微笑，這樣會有更多好的運氣臨的！

雞：★ 財星高照，吃飯忘記帶錢，竟然有人自告奮勇替你找數，心情愉快。

狗：↓ 是日沖煞，人事關係在今天變得有些複雜，少說話多做事準是沒錯的。

豬：→ 有破財現象，如裝修後會不喜歡新貼的牆紙，買傢俬不發覺有裂痕等。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌