生肖指數 是日吉星：雞
2020年05月25日 07:30
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生肖指數 是日吉星：雞
鼠：↑ 今天的你特別精神奕奕，對於許多事情也能採取主動，成功就在眼前呢！
牛：→ 別再掛着一副懶洋洋的樣子，積極進取，客人才看得見你，用心工作吧！
虎：→ 金錢上你要表現得更謹慎，親友們會令你的財政出現問題，影響收入。
兔：↓ 身體出現變化，容易有意外損傷，必須特別留意，否則會有血光之災。
龍：↓ 小心今天會遇人不淑，尤其在賭枱上，很可能會遇上老千，不要賭吧！
蛇：→ 需要放鬆心情的顏色，藍色能為你帶來寧靜和自由，宜多加使用。
馬：→ 為了一個無關痛癢的人而生氣是絕對不值得的，勸你還是省省氣好了。
羊：→ 被壓抑的不愉快事一件件浮現，宜安排節目轉移視線。金色有利增運勢。
猴：↑ 充滿幹勁的日子，記住要經常露出微笑，這樣會有更多好的運氣臨的！
雞：★ 財星高照，吃飯忘記帶錢，竟然有人自告奮勇替你找數，心情愉快。
狗：↓ 是日沖煞，人事關係在今天變得有些複雜，少說話多做事準是沒錯的。
豬：→ 有破財現象，如裝修後會不喜歡新貼的牆紙，買傢俬不發覺有裂痕等。
★：吉星
↑：升
→：平
↓：跌