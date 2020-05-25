白羊：正財運較佳，議價力較強，求職、轉職或謀事等，宜積極行事，以爭取更佳成效。

金牛：職場情況逐漸回穩，人氣回升，合作及人際關係將較早前平穩，更有利開單等。

雙子：精神較佳，人氣及人緣運回升不少，不論工作或私人生活，人際關係將較和順。

巨蟹：社交及戀愛運佳，單身朋友多社交可招引戀愛良機，其他朋友感情生活亦見愜意。

獅子：職場及公事變動雖或較頻，但事業運較佳，是轉職、轉行、檢討及改動等之時機。

處女：公幹、出勤及海外項目等進度及成效將較平穩順利，但需注意文書及溝通等工序。

天秤：人氣及情緒或較不穩，但家庭運回穩不少，與家人多交流，有助提升鬥志與士氣。

天蠍：精神及戀愛運回穩，感情生活將較融洽和順，多約會、多談情，助提升感情熱度。

人馬：體能回穩，工作運持續轉佳，合作及人際關係將較和順，助維持進度及增進業績。

山羊：人緣及桃花運回升，是一享親子及感情生活的好時候，多交流可增強默契與溝通。

水瓶：情緒及精神佳，家居生活將較愜意，是增進情誼及溝通基礎的好日子，宜多交談。

雙魚：人氣回升，即使偶有溝通問題，因辭令及溝通力較佳，夫妻及人際關係將較平穩。