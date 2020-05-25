仁濟醫院齊心同行轉贈計劃　為《仁濟全癱病人基金》籌募經費

善款可用作資助有經濟困難的全癱病人購買醫療及復康用具，例如電動輪椅及吊床等。(客戶提供)

【特約報道】新型冠狀病毒疫情下，本地經濟發展受到嚴重的衝擊，身處低收入階層人士所受影響較大。與此同時，有許多低收入的全癱病人及其家庭所獲的支援服務亦幾近停頓，生活可謂百上加斤。仁濟醫院一向積極支援社會上因疫情而受影響的弱勢社群，本院現發起「齊心同行轉贈計劃」，呼籲善長將政府財政預算案提出發放的一次性港幣$10,000現金，悉數或部份金額轉贈予《仁濟全癱病人基金》，冀能集腋成裘，共襄善舉。

專為援助弱勢全癱人士而設的《仁濟全癱病人基金》正請求各界的支持，一起幫助有需要的全癱病人及其家庭紓緩經濟困難，協助他們的日常生活繼續前進。捐款除幫助四肢癱瘓病人可安心留在家生活外，亦支持正在住院等待家居改裝和其他支援的全癱病人出院回家與家人團聚。受助者包括罹患漸凍人症、肌肉萎縮症或因頸椎受傷而導致四肢癱瘓的病人。所有捐款將不會扣除任何行政經費，全數用於《仁濟全癱病人基金》的援助工作上。

仁濟全癱病人基金全年均接受申請，全癱病人必須符合指定條件，並通過經濟狀況審查，方合資格獲得經濟援助。援助範圍除聘請照顧者的費用外，亦包括家居改裝、購買復康器材及應付醫療消耗品等支出。

善長如欲以現金形式支持是次善舉，可登入以下網站進行網上捐款。