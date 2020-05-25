西醫教路　5招遠離高血壓

高血壓是香港最常見的慢性疾病之一，更有「隱形殺手」之稱，往往於出現併發症時才被發現。想遠離高血壓？其成因眾多，當中包括嗜吃高鈉食物，不如聽聽醫生意見，看如何做個健康都市人。

Q1.身材纖瘦一定不會患高血壓？

A1.雖然肥胖者較易患高血壓，但纖瘦人士亦有機會患上高血壓，因為高血壓的成因有許多，如家族遺傳、其他病如高血脂、糖尿病引發，而另一主要原因是與不良生活方式有關，如吸煙、酗酒、高納飲食，缺乏運動、精神緊張等。

Q2.長者才會患高血壓？

A2.患者不分年齡、性別，近年多了年輕人確診高血壓，一般與生活飲食習慣有密切關係。每天不應多於2,000毫克的鈉攝取量，相等於每天不宜攝取多於5,000毫克或大約一茶匙的鹽，但年輕人往往不注重飲食，過量攝取鹽分及進食高脂肪食物，又缺乏運動，使體內積聚大量脂肪，而又無法有效排走多餘的鹽份，以致出現高血壓年輕化的趨勢。

Q3.高血壓有得醫斷尾嗎？

A3.視乎患者出現血壓高的成因而定，若是工作壓力、情緒波動而引致的高血壓，大多在轉工、心情平伏後血壓便會回復正常。若被確診高血壓，則很難根治，並需要一直服藥，因血壓長期維持在高水平，會持續破壞血管，引發冠心病、眼睛、腎臟病等，切勿見血壓回復正常而自行停藥或減藥。

Q4.患者一定會有明顯病徵？

A4.大部分高血壓患者初期沒有明顯病徵，及至發現時，很多時已引發了嚴重併發症，例如心臟病、中風、腎衰竭，甚至猝死，所以高血壓被稱為「隱形殺手」。

預防高血壓5大Tips

1.不吸煙、減少飲酒。

2.保持均衡飲食，進食低脂肪食品及減少進食醃製的高鈉食品。

3.定期做適量的運動，每星期最少做兩次，每次15至30分鐘帶氧運動，以控制體重。

4.爭取充足的休息，避免精神常處繃緊狀態，以免壓力過大。

5.定期作身體檢查，最好每年檢查血壓水平兩次。