THOM迷喜訊！新店、膠嚢系列同步開催

以招牌灰調單品設計俘虜無數時裝迷的THOM BROWNE，過往於香港一直只有於2015年於中環安蘭街開業的一間專門店，大家想最快最齊入手單品就必須拜會此店。日前，THOM BROWNE就延續與JOYCE合作關係，於尖沙咀海港城攜手帶來第二間專門店，居於九龍及新界的時裝迷要添香油就更加方便。

這間位於海港城海洋中心的全新THOM BROWNE專門店由ASA Studio Albanese負責室內建築設計，運用灰色大理石牆壁、彩色水磨石地板及明亮白色百葉簾堆砌而成的復古辦公室風格與世界各地專門店設計一脈相承。店舖中產自五、六十年代的胡桃木色古董家具均是從全球各地搜羅所得，為簡約裝潢添上焦點。

隨同新店登場的除了全新春夏季度男裝及女裝系列外，THOM BROWNE更特別為新店獨家打造Capsule Collection，分別採用標誌性灰色及Americana三色條紋設計作主打，當中推出包括恤衫、連帽外套、護腕及瑜伽墊等各款成衣配飾及生活單品，全方位照顧生活所需。