今晚食乜：做街坊廚神　整番個乾炒牛河

乾炒牛河要炒得乾身有鑊氣，下太多油會食到滿口油兼膩口，大打折扣。（資料圖片）

唔知係咪Stay Home太耐，有啲掛住超有鑊氣嘅乾炒牛河添，一於齊齊燒紅個鑊，整番個鑊氣十足嘅炒河歎吓喇！

話說最早有乾炒牛河並唔係香港，而係抗日戰爭前嘅廣州，那時廣州一帶只以蔬菜、肉片、牛肉及芡汁炮製的濕炒河。當時一位經營熟食攤子嘅老闆，因為食材及調味料一早用完，想提早收檔之際，有食客堅持要老闆為他炒一碟河粉，老闆此時靈機一觸，不用芡汁，做出乾炒河粉。結果乾身又有鑊氣的乾炒河粉，成為攤子招牌菜，後來吸引了其他粉麵店爭相倣效，成為廣州一帶最受歡迎嘅粉麵之一。

材料：

河粉 500克

牛肉 150克

洋葱 1/2個

銀芽（芽菜） 120克

韮黃 適量

葱段 適量

醃料：

生抽 2 1/2茶匙

老抽 1/4茶匙

粟粉 1茶匙

糖 3/4茶匙

水 2茶匙

麻油 少許

調味料：

生抽 2湯匙

老抽1湯匙（可因應個人喜好而增減）

鹽 少許

糖 1茶匙

做法：

1. 牛肉洗淨瀝乾水分，橫紋切薄片，用醃料醃約15分鐘，備用。

2. 燒熱鑊，下油，放入牛肉，以中大火將兩面煎或拉油至8成熟，盛起備用。

3. 燒熱油鑊，放入洋葱條，炒至軟身；放入芽菜、葱段和韮黃煸至出水，盛起瀝乾油及水分。

4. 放入已揚開至鬆的河粉煎香兩邊至有點焦香，放入所有材料炒勻；下調味料炒勻。試味，若覺得不夠味，可以加點生抽，最好是每次小量地增加。顏色不夠的話，可加點老抽。

4. 下葱段，炒至軟身，放入炒好的牛肉拌勻即成。