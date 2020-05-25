本日日本：中川政七商店玩轉蚊香聯乘出品

超過300年歷史、來自古都奈良的中川政七商店，原本主要是生產手工紡織的麻織物，近年成功轉型推出生活用品，產品結合傳統與時尚，於日本開設多間直營店，並大受年輕人歡迎。最近更與蚊香品牌始祖金鳥合作，推出一系列聯乘生活用品。

金鳥是蚊香、電蚊香、液體電蚊香、防蚊吊掛等多項防蚊商品的始祖，位於大阪的金鳥研究所，多年來研究全世界的蚊蠅、塵蟎、蟑螂、老鼠等家庭害蟲，是舉世公認的殺蟲劑領導者，今次與以傳統工藝「蚊帳織」起家的中川政七商店因「蚊」而結緣，以「金鳥之夏 日本之夏」為主題，聯手打造出9件產品。當中最令人注目的是渦卷之江戶風鈴，以金鳥最著名的金鳥之渦卷蚊香作藍本設計，配以兩層蚊帳織及麻布吊飾，即使在炎熱的夏天也營造出涼爽的氛圍。此外還有以殺蟲水Kincho、世界首個棒狀蚊香金鳥香等包裝為主題的手巾仔，以公雞圖案手巾仔及鐵罐包裝的金鳥之渦卷小蚊香，以金鳥之渦卷蚊香包裝圖案設計的抹布及蚊帳織毛巾，放蚊香的碟子九谷燒小皿，及採用公雞圖案並以蚊帳織方式製作的撥扇等等，種類甚多。產品於5月27日在官網預售，並於5月29日在中川政七商店各直營店有售。