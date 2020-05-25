聖衣上身！HT神女盡帶黃金甲

歌都有得唱︰「無敵嘅聖衣 金光璀璨好美麗」，男士們對黃金聖衣總是難以抗拒，只不過今次唔係介紹《聖鬥士星矢》聖衣神話，而是由Hot Toys推出的1:6 神奇女俠(黃金裝甲版)，金光璀璨，為女神加入了尊貴味道，「兵仔」們無理由唔入手！

此「黃金甲」造型出自今年8月13日上映的電影《神奇女俠1984》，當中裝甲來自神奇女俠的家鄉天堂島，是專為應付嚴酷戰鬥而製。變成Figure後，HT透過電鍍手法還原金光閃閃的戰甲表面，並以滴膠印上如金屬色感的圖案細節，最後再裝上同樣以電鍍塗裝的立體雕紋短翼，神似度相當足夠。豪華版本更附有一對長67cm的巨型電鍍飛翼，不但還原出層層羽翼，更內置關節可呈現飛行與預備狀態，不說還以為是聖衣神話人馬座，氣勢磅礡！

人偶的素體根據演員Gal Gadot度身訂造，連靴子約高30.5cm，而且有前有後，凸顯女性曲線美。頭雕方面，有過以往經驗，頭雕師Yulli與塗裝師E-Lee對於女主角的神緒已非常熟悉，今次神似度進一步提升，最重要是沿用植髮技術編織上深淺不一的纖維仿真髮，嫵媚神態更勝舊版。配件方面，包括一對馴服之鐲、一條真言套索和多對不同造型手掌，還配有一個連透明支架的人偶地台。

人偶即日接受預訂，預計約2021年第2至第3季推出，普通版預訂價約$1,800，豪華版更高達$2,200左右，坦白講以非Die-Cast作品來說定價未免過於高昂，但要知道舊版「神女」一向多人後追，唔想食炒還是先訂為敬啦！