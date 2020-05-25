貴族生活：白金駿馬腕錶　限量登場

馬術相關設計元素一直於HERMÈS旗下產品佔上頗大比重，除了各款皮革手袋及絲巾上會見到駿馬身影外，品牌所推出的高級腕錶系列亦愛以此大做文章。今年HERMÈS將Henri d'Origny於1978年所設計的Arceau腕錶重新演繹，由藝術家Gianpaolo Pagni將代表性的駿馬與波浪紋圖案結合成「Cheval Cosmique」，並經專業錶匠一雙巧手以砂金石、珍珠母貝、珐琅工藝及精湛手工雕刻打造成立體感極為豐富的錶盤，變成兩款各限量24枚並有限量編號的Arceau Cheval Cosmique工藝腕錶。

當中深藍色作主調的一枚就用上白金去打造直徑41毫米錶殼，搭載愛馬仕自製H1837自動上鏈機芯，於砂金石錶盤中心處呈現一匹雕刻精細的駿馬圖案，駿馬與飾有黑漆的立體感波浪紋同樣以白金精心雕刻而成，最後腕錶配搭深藍色短吻鱷魚皮錶帶凸顯色彩一致性。

另一枚明亮白色設計的腕錶就以白金製成直徑38毫米的錶殼，圓形錶殼邊更鑲嵌82顆鑽石，錶盤則以白色珍珠母貝及珐琅工藝配搭以白金雕刻而成的駿馬及波浪紋，錶盤下搭載愛馬仕自製H1912自動上鏈機芯，與奶油白色短吻鱷魚皮革錶帶及白金錶殼一樣，由愛馬仕錶廠自行研發製作組裝。