生肖指數　是日吉星：猴

鼠：→ 心情不好，不要只想着不愉快的事情，而忽略了許多幸福的樂事呢！

牛：↑ 能量充沛的一天，發覺所做的事都不甚費勁，一切的事盡在你掌握之中。

虎：↓ 欠缺中心思想，若遇困難會不着邊際在兜圈子浪費時間，改日再想吧！

兔：→ 情人突然打電話給你，令你精神大振，整天工作表現也顯得特別出色。

龍：→ 你的努力不會白費，成果很快能看到，只要有信心，事情總會成功呢！

蛇：↓ 正處身於極危險的十字路口中，偶一差錯，便會出現難以彌補的遺憾。

馬：→ 需要別人的支持和鼓勵，家中長者能給你好意見，向他們傾訴獲益良多。

羊：→ 要記着樹大招風這句話，工作上惹來閒言閒語，令你好不難過，大受打擊！

猴：★ 談話時多以對方有興趣的事物作為話題，這才會令人想多和你溝通的！

雞：↑ 你處於活潑熱情的狀態，對你來說是不錯的，要處理的事你都可完成。

狗：→ 總覺得別人不明白你，好好檢討自己思想是否出現問題，看看如何改善。

豬：↓ 是日沖煞，不要自命不凡，在別人眼中，你只是個因自卑而驕傲的人罷了。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌