預測：本周大市，價位或具下調空間。

白羊：事業運回升不少，但貴人事忙壓力大，精神稍遜，爭取上位同時，也須充分休息。

金牛：體能不穩，工作壓力或較明顯，需多加放鬆。社交及財運不穩，注意金錢等事宜。

雙子：事業運轉佳，機遇不乏，但精神及人氣略有不穩，求職、謀事等，切勿妄自菲薄。

巨蟹：出勤、公幹、海外項目等，壓力及阻力不少，面對變動等事宜，宜保持開朗正面。

獅子：職場變動及人事問題或會較頻，進度偶遇阻力，但體能轉佳，將有助維持進度。

處女：桃花運較旺，但變動或會較頻，單身朋友的新情緣將較虛浮不定，不宜動情過早。

天秤：體能略為不穩，工作壓力將較明顯，宜善用公餘，多休息多放鬆，可助提升鬥志。

天蠍：工作壓力較大，但人緣及桃花運稍佳，若能低調辦事，將有助招引貴人等助力。

人馬：情緒不穩，家事或會較頻，但感情關係將較和順，有助得到正面支持，放鬆心神。

山羊：人氣回升，辭令及思考力稍佳，助改善及增進合作及人際關係，以維持工作進度。

水瓶：理財能力轉佳，有助維持收支平衡。但生意、投資、開單及簽約等，需多予耐性。

雙魚：人氣稍佳，有助改善及增進社交運。但情緒不穩，不論公私，宜保持友好笑容。