IB攻略：暑假來臨，IB學生應該如何準備？

今年因為疫症關係，不少國際學校課程都被打亂，有些課程可能因為時間緊迫，匆匆忙忙地略過了。雖然如此，課業如常，IA、TOK、EE，第一年IBDP的學生一樣要在死線之前交，不能因為新冠肺炎關係而怠慢。暑假即將來臨，IB學生應該如何準備才能在下年升讀時，有充足的準備呢？

IBDP準備升讀最後一年的學生

記着你的預計分將會影響未來大學的入讀機會。今年的競爭不難想像，一定會比上年激烈，原因是上年畢業的學生，因為新冠肺炎取消了考試，如果不滿意校內成績，很大機會重考IB，導致總體的IB考生增加，本來IB學生只會和讀了兩年的IB學生競爭，現在可能要和IB讀了3年的學生競爭，現正就讀IB的學生一定要好好把握校內考試，千萬不能失手。因為總體IB考生多了，大學學位維持不變的話，最高學府的競爭勢必是龍爭虎鬥的。

剛升讀IB的學生留意選科

因為MYP和IGCSE均取消了考試，選科變了一個非常重要的指標。一般而言，學生IGCSE會讀至少7-10科目，例如語文、科學、人文經濟地理等等。到了IB預科，學生只能選讀4課術科，兩科語文。擅長科學的學生就要小心揀選，知道自己是偏向醫科或生物化學，還是數學物理，這都會影響你的IB科目選擇。當然，如果讀者有任何有關IB選科的疑問，歡迎各位讀者查詢，都會樂意為您解答的。

不要浪費暑假溫習時間

無論是IBDP最後一年的學生還是第一年的學生，暑假6月就即將開始，校內考試成績都將會是定奪你未來可以升讀哪一間大學的重要指標。IBDP最後一年的學生，因為只有最後一次考試呈分的機會，同學要注意自己的Higher Level 成績是否達標，一般出名的大學都會要求至少有666的分數，如果不達標就要勤加溫習。至於剛在MYP/IGCSE畢業的同學，少了一次考試的經驗，以及新冠肺炎縮短了課程時間，基礎可能打得不穩，建議同學暑假可以自行開始Topic 1、Topic 2等選取的科目。早讀的學生，絕對有優勢。別的學生開學時甚麼都不會，只等老師教，但是聰明的你，一早已經準備好，有甚麼校內考試相信你都可以較為輕鬆拿到7分，對你未來的大學申請絕對是百利而無一害。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣