女生必學　Joey King「毛流眉」　

曾幾何時流行過的一字眉、新月眉、星尾眉等，來到近季統統要Out，因為「毛流眉」已取而代之成為大流行眉形。（互聯網）

跟時裝一樣，眉毛的畫法也是有潮流區別的。曾幾何時流行過的一字眉、新月眉、星尾眉等，來到近季統統要Out，因為「毛流眉」已經取而代之成為流行大勢。所謂毛流眉就像天生的濃密眉毛，相比起韓式平眉，少了一些刻意的修飾，眉形更貼近原生眉毛的形狀，延伸出濃密的毛流效果，看起來自然不做作。毛流眉之所以火起來，還有以下幾個原因。

【修飾臉形】

不是每一位女生都是完美瓜子臉，沒有明顯眉峰的毛流眉可以不着痕迹地調整臉形，就連肉肉臉都可以瞬間變得菱角分明，秒變尖下巴。

【更顯柔美】

毛流眉看起來雖然像沒太多修飾的原生眉，但因為眉形與上眼瞼的彎度相呼應，因此從視覺上可以增添絲絲溫柔，令剛硬的輪廓更柔和。

【有助減齡】

毛流眉會讓女生看起來更有青春活力，更添少女感。

正因為毛流眉看起來自然又不難畫，所以不但亞洲女生大愛，就連美國人氣女星Joey King都一試愛上！想知點畫先好睇？一於參考Joey的步驟跟住學吧！

第1步：刷順眉毛

雖說毛流眉講求自然，但眉毛還是切忌雜亂，Joey通常會先用眉筆的螺旋眉刷把眉毛自然刷順。

第2步：框畫眉形

之後她會運用較淺色的雙頭眉筆，例如柔和啡色調去框畫眉形。

第3步：畫出根根眉毛

使用雙頭眉筆的油墨筆端毛掃繪畫仿真幼細的眉毛，營造根根分明的「毛流感」效果。

第4步：填補眉毛空隙

用眉膏填補眉中及眉尾的空隙。

第5步：刷出凌亂感

最後再以螺旋眉刷，刷出自然凌亂的毛流眉。