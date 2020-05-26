信興廚藝中心名廚烹飪班　跟名廚學中、日滋味菜秘技

【營業資訊】疫情開始緩和，係時候出動去烹飪班學下名人嘅廚藝，期待以久的信興廚藝中心名廚烹飪班將於6月推出喇，6月7日有由星級導師黃淑儀(GIGI姐)教授多個簡單美味，且潤肺滋補的家常小菜式，更會分享烹飪小技巧及煮食心得，6月13日有從事日本料理達35年嘅星級名廚、鮨海創辦人兼總廚趙仕焯師傅教班，切勿錯過。

「GIGI姐滋味美食班」

GIGI姐教的第一道菜就是乾咖哩蟹，咖哩將蟹的肉汁緊緊鎖住，香味四溢。第二道菜紫菜墨魚塊，做法簡單但賣相及味道都十分吸引。GIGI姐亦會示範清心潤肺的霸王花湯，霸王花煲出來的湯味道清甜，最適合夏天飲用，作為GIGI姐的忠實粉絲萬勿錯過喇。

趙仕焯師傅絢麗和風盛宴

相信大家都好掛住日本旅行和當地美食，出去食不如自己學煮，今次趙師傅決定一顯身手，教大家幾款展露精湛手藝的日本美食，技藝傾囊相授！天婦羅野菜餅、天婦羅蝦壽司卷、軟殼蟹手卷，大家食日本料理都經常會吃，今次來學當中的製作技巧和秘訣，更會教大家做個清新口味的和風沙律，這一班絕對不能錯過，大家想學就盡快報名喇!

「GIGI姐滋味美食班」

實習菜式： 乾咖哩蟹、紫菜墨魚塊

示範菜式：霸王花潤肺湯

導師：黃淑儀 (GIGI)

課程日期：2020年6月7日 (週日)

課程時間：下午3:00 – 6:00

地點: 信興廚藝中心

趙仕焯師傅絢麗和風盛宴

實習菜式：

和風沙律、天婦羅野菜餅拼冷麵、天婦羅蝦壽司卷、軟殼蟹手卷

導師：趙仕焯

課程日期：2020年6月13日 (週六)

課程時間：下午3:00 – 5:30

地點: 信興廚藝中心