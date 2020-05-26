營養師解疑團　揭開牛奶迷思

牛奶營養豐富，無論大人細路都常喝牛奶，以補充蛋白質、鈣質營養所需。然而多喝牛奶是否可豐胸？不同的奶類飲品在營養成分上又有何分別？迎接6月1日的世界牛奶日，不妨聽聽專家意見，揭開牛奶的迷思，可望解除大家的疑團！

Q1.飲牛奶可以豐胸？

A1.否。由於牛奶中含有豐富乳清蛋白和鈣，所以常被人誤以為多喝牛奶可以豐胸，亦有指木瓜內的酵素，有助吸收牛奶中的蛋白質，因此亦誤傳木瓜奶能豐胸。其實胸部的大小主要看遺傳因子，後天用飲食輔助的效果並不大。

Q2.所有牛奶營養價值一樣？

A2. 無論是全脂奶丶低脂奶，抑或脫脂奶，營養價值相若，只是脂肪含量不同，上述奶類均含有豐富的優質蛋白質、鈣質、維他命A、B雜、D等營養素，蛋白質有助促進人體生長發育和修補身體組織；鈣質有助維持骨骼及牙齒健康；維他命B能夠幫助身體的新陳代謝，亦可保持皮膚、頭髮、指甲的健康；維他命D則有助身體吸收鈣質，對於骨骼健康很重要。

Q3.鮮奶、奶粉的營養價值有分別？

A3.奶粉其實是將鮮奶加工製成奶粉，而在加工過程中會涉及加熱的程序，當中可能會有部分的營養素受到影響，例如維他命B雜、蛋白質、鈣質等，但不會影響太多。如果在加工過程中有營養素流失，生產商亦會額外添加所流失的營養素，因此鮮奶跟奶粉在營養價值方面，沒有太大分別。

Q4.健身奶粉可增肌肉？

A4.健身奶粉主要含有乳清蛋白或酪蛋白，如果在日常飲食中能夠吸收到足夠的蛋白質，其實並不用補充健身奶粉，因攝取過多蛋白質會增加肝臟負擔。

Q5牛奶可安眠？

A5.牛奶含有色胺酸，它有助體內製造血清素，而血清素可以轉化成睡眠賀爾蒙褪黑激素，有助穩定大腦情緒，令人更易入睡。