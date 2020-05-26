又型又涼快！必搶無扇葉掛頸風扇

掛頸風扇真是一個偉大的發明，不需用手拿着，慳力又方便。不過舊式的大多有過重和風扇「攝」頭髮的問題，因此不斷有改良版出現，最新面世的是由韓國機械生產商DANSOON生產的FLEX掛頸無扇葉小風扇，於Makuake平台眾籌成功，即日起供訂購。考慮到傳統掛頸式風扇有頭髮卡住的問題，特別發明了無扇葉設計，透過自家開發的BLDC摩打及送風系統，即使無扇葉都能夠長時間產生強風。亦由於無扇葉的關係，不用再擔心頭髮會被夾住，使用上更安全，兼且不會發出很吵耳的轉動聲。設有3段風速，用USB充電約2.5小時就可充滿電，最長可使用4.5小時。另外，風扇的頸帶使用柔軟和有形狀記憶功能的物料質成，可以360度任意扭曲，讓你自由調節送風角度，由於使用矽膠製造，觸感更光滑，比起一般使用的塑膠，佩戴時更舒適。由於點扭都得，攜帶亦很方便，可以將它摺疊又或繞在袋的手挽上。風扇外形猶如馬卡龍般亦非常吸引，掛在頸上定必呃到唔少Like！ 即日起可於網上預定，預計於7月下旬發貨，每個售3,960日圓。