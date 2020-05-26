和你估：相中的汽車是？相中人又是誰？

對於心水清的車迷，可能一睇相就知。其實第一條問題的答案也不難估，因為相片中可找到一些Hints。咪就係車身上的「Suzuki 360」拉花囉。第二條問題就有點難，齋睇相，車身拉花有意大利和日本國旗和「米蘭-羅馬-拿玻里」字樣，也未必能估到相中身份。

不如開估啦，第一條答案就是搭載360c.c.雙汽缸引擎的的Suzuki Fronte SS。第二條答案是1968年的英國傳奇賽車手Sir Stirling Moss。

話說當年Suzuki剛發表了全新Fronte SS ，並在意大利有「太陽高速公路」(Autostrada del Sol)之稱的A1高速公路展開試駕，一展其高性能。駕駛此車的就是剛於上月去世、享年90歲的英國傳奇賽車手Sir Stirling Moss。同車的還有當年一位日本電單車車手伊藤光夫。此段公路橫跨米蘭、羅馬及拿玻里，全長約744km的，除了部彎路和隧道外，基本上的是無限速。他們最終以120km/h平均車速完成整條路線，充分展示了全新 Fronte SS 的高性能和耐久性。