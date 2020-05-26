Q：我今年三十多歲，和女朋友同居多年。實不相瞞，我懷疑女朋友在外面有人追求，才硬着頭皮寫信來尋求意見。由於年紀和壓力關係，性能力變得普普通通，雖然維持隔日一次性生活，可惜時間短，幾分鐘完事，女朋友曾經投訴太快。近來她聲稱要加班遲返家，又節食又化妝扮靚，我覺得有疫症日日要戴口罩，扮靚好多餘。最令我懷疑是發現她開始服食避孕丸，她解釋是擔心我們有時沒使用安全套，寧可加埋食藥，但同時她又堅持用套。這一點我覺得最為可疑，究竟我有沒有想多了？

羅先生

A：綜合閣下觀察出來的疑點包括三點，試試分析。第一，女朋友說要加班，除非發現她真的有所隱瞞跑了去其他地方，否則這實在需要更多證據支持。

第二，對於多數女性而言，減肥扮靚乃人生大業，就算要戴着口罩，普遍女性仍會貪靚和化妝。減肥節食更與疫情無關，尤其夏天將臨，再沒厚衣服掩飾身材了。

第三，女朋友服用避孕丸，其實她的解釋也算合理。同居伴侶未有生育計劃，做足安全措施相當重要，若女朋友擔心在某些日子例如安全期，沒用安全套，會使她心掛掛，且性生活次數亦算密集，給予自己雙重保險也不難理解。至於開始服用避孕丸後，是否毋須使用安全套，這方面每人取態不同，斷不能因安全套能預防性病，閣下便直接推論女朋友有別的性伴侶。

把上述的揣測扣連起來，貌似暗藏外遇的蛛絲馬迹，但其實又證據不足。若妄自猜測而下結論，瞎猜下去，最終只屬誤會，必會弄翻伴侶關係，信任崩潰。建議閣下先不要過度懷疑，究竟有沒有潛在情敵存在呢？如沒有，醋罈子就是白白打翻了。

偵探上身、質疑忠誠是極具破壞性的，嘗試冷靜自己，平心靜氣，從積極層面解開心結。在性愛方面，閣下遭性自信心不足問題所籠罩，自我評價低，發現伴侶服用避孕丸使你更感困惑。性表現並不只局限於持久力，身體不滿足的煩惱可透過前戲、愛撫等性步驟去補足，過程中給予女方無窮快感。在感情方面，與其營造假想敵，不如先試試從不同方面去改善伴侶關係，多爭取時間和女朋友相處，締造溫馨感覺，關心她的工作變動和近來嗜好。減肥扮靚，從男性角度認為是多餘的行徑，於女性角度卻是重要的，若每每用負面的、具嫌疑的層面看，兩性關係很容易會泡湯了。

李偉儀