白羊：戀愛運回升，有利增進溝通及感情，但精神狀態一般，相處及交談，宜多予耐性。

金牛：工作及正財運回升，開單等將較利好，但社交運一般，工作時需注意合作等情況。

雙子：人氣持續較佳，事業運雖回升不少，但變數或會較多，保持靈活，可助提升勝算。

巨蟹：士氣稍佳，家庭運雖不俗，但已婚或同居朋友，多休息放鬆，將能享受夫妻生活。

獅子：社交心理回升，但人事問題或會較頻，避免攜眷聯誼或談論人事，關係將更融洽。

處女：體能略為轉佳，事業運不俗，雖具上位良機，但工作壓力將較沉重，宜爭取休息。

天秤：人緣及桃花運略為不穩，宜予身邊人多加表關懷，感情和親子關係，將更感和諧。

天蠍：情緒略為不穩，但體能較佳，多休息將有助維持工作進度，與家人關係亦更平穩。

人馬：社交及戀愛運轉佳，但辭令及思考力略有不穩，宜耐心聆聽，溝通情況自更暢順。

山羊：工作運不俗，若能多注意文書、傳訊、運輸、溝通等工序及人際關係，將更平穩。

水瓶：財運略佳，利爭取新客戶等，但開單、簽約需多予耐性。各方開支較大需多節約。

雙魚：人氣及情緒略有不穩，宜多休息、多放鬆。社交運較佳，聯誼會友有助提升士氣。