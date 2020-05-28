白羊：感情關係或較不穩，伴侶或較任性，宜多予包容，多作交流，可助增進情感默契。

金牛：事業發展機遇不乏，但體能欠佳，工作壓力較大，宜爭取休息，以保持身體健康。

雙子：感情及親子關係不穩，已婚或同居朋友，就子女等家事，需多予耐性，有商有量。

巨蟹：情緒及家庭運轉佳，但已婚或同居朋友，日常相處宜多予耐性，關係將更為和順。

獅子：工作壓力較大，若能多加注意人際關係，文書、傳訊、運輸等工序，進度將更佳。

處女：工作量或會較大，體能稍遜，善用公餘，多休息及多放鬆，可助維持進度和表現。

天秤：人氣及情緒稍遜，家事或會較頻，多作協調及多予體諒，相處將更為融洽和順。

天蠍：精神欠佳，辭令及思考力不穩，與家人相處時注意溝通情況，關係將更和諧愜意。

人馬：社交及財運欠佳，理財能力稍遜，宜量入為出多節約，並小心處理朋輩金錢事宜。

山羊：人氣轉佳，公事進程雖或會有點阻滯，求職、轉職或謀事等多予耐性，可助成事。

水瓶：士氣回升，出門、出勤、公幹或海外項目等進展雖或會較大阻力，但情況樂觀。

雙魚：社交心理回升，但人事問題和變動偶有出現，保持笑容多予耐性，將有助過渡。