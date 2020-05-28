全新旅遊網絡頻道「GJ Channel」　談盡旅遊天下事

旅遊清談頻道「GJ Channel」於5月30日首播，打響頭炮的首輯節目是《謙謙嘆豪遊》。(客戶提供)

【營業資訊】香港人一向熱愛旅遊，請假兩天自製十日長假期歐遊，亦會不時趁 周末去個東南亞短線遊，對旅遊的渴望程度可想而知。

然而，一場世紀疫情爆發，本地及外地的出入境隔離措施讓無法旅遊的香港人如坐針氈，有如被困鳥籠的自由小鳥，屈出「坐飛機吊癮症」及「住酒店吊癮症」等心理病。

隨着疫情緩和，屈了很久的港人早已蠢蠢欲動，部署出國旅遊徹底放飛自我。金怡假期特此開設網上旅遊清談頻道「GJ Channel」，與廣大網民暢談有關旅行的種種趣事。

作為打響頭炮的首輯節目《謙謙嘆豪遊》，誠邀了旅遊節目《離地自由行》的製片兼主持人、旅遊達人袁學謙(Benedict Yuen)擔任節目的客席主持，他將會向網友分享其推崇的「只愛豪遊，不窮遊」的旅遊心得、坐商務艙和頭等艙的經驗、住超豪酒店的體驗、旅程中的各種趣事、下次旅程的計劃等。

一連五集《謙謙嘆豪遊》亦會邀請其他旅遊業界人士擔任嘉賓與 Benedict 互動chit-chat，例如有航空界資深達人講解飛機上的空氣淨化系統、在人多的機艙內保持個人衞生的小貼士等，還有其他神秘嘉賓，保證碰撞出不少火花。

金怡假期打造全新旅遊清談頻道「GJ Channel」，讓熱愛旅遊的港人為疫情退卻後的「報復性旅遊」行為熱身，首輯節目《謙謙嘆豪遊》將於5月30日(星期六)中午12時正首播，其後每隔兩個星期更新一集，敬希各方關注！

節目資料︰

頻道︰GJ Channel (Youtube/FB)

第一輯︰一連5集《謙謙嘆豪遊》

客席主持︰旅遊節目《離地自由行》製片兼主持人、旅遊達人袁學謙(Benedict Yuen)

首集上線日期︰5月30日(星期六) 每隔兩星期更新一集