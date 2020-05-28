【健樂事】凍飲不離手　提防5大後遺症

踏入夏季，人們對凍飲的渴求大增，但美味背後隱藏着多種後遺症，不得不提防。（資料圖片）

踏入夏季，炎熱加口乾，令人對冰凍飲料的渴求大增，加上這類飲料十居其九含糖，更讓嗜甜的朋友愛不釋手，但美味背後隱藏着女性害怕的5種後遺症，追求健美的你，實在不得不提防。

後遺症1：皮膚衰老

人體血液運行不佳，可導致面色欠紅潤，令皮膚暗啞，外表比實際年紀大。當然偶爾一兩杯凍飲未必影響血氣，但長期嗜凍，可傷陽氣。另外，一般凍飲都是偏甜的，而過多糖分有機會與皮膚的膠原蛋白結合，當膠原蛋白的結構變形，可加速皮膚衰老，容易長出皺紋。

後遺症2：暗瘡爆發

在中醫學角度，凍飲會損害脾胃功能，令消化紊亂，亦會影響腸道蠕動，易出現肚瀉及便秘。當脾胃功能差，濕氣會積聚體內，形成痰濕，臉部油脂分泌會隨之增多，變相易爆暗瘡。

後遺症3：月經失調

月經來臨前，體內氣血會運行至子宮，但常喝凍飲會阻礙氣血流去子宮，出現血瘀情況，有機會加劇痛經及經血減少問題，情況嚴重的話，或可導致停經。其次，常喝凍飲易有婦科病，如卵巢囊腫、子宮內膜移位等。

後遺症4：下身水腫

凍飲可使脾胃虛損，水濕不化，繼而形成水腫，而且徵狀多出現在腰部以下，所以不少習慣喝凍飲的女性都是上瘦下肥，即上半身纖瘦，下肢卻粗大。

後遺症5：體重上升

凍飲的糖分偏高，以一杯700cc的珍珠奶茶為例，已含有約37克糖，經常飲用，很可能會攝取過多糖分，令血糖上升，而糖分又會轉化成脂肪或肝糖，並積存於體內，長此下去，可造成肥胖問題。另外，每天飲1杯珍珠奶茶，身體會攝取額外500多卡路里的熱量，1星期後，體重便會增加1磅！