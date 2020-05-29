生肖指數　是日吉星：蛇

鼠：↑ 工作運強，別人感困難的事，正是你的強項，今天要盡情發揮你的長處。

牛：→ 因別人而生氣是愚蠢又無謂；別人的無知，也許就是你的生存優勢呢！

虎：↓ 是日沖煞，要知道你愈是鬧脾氣，就愈惹他的反感，只會影響兩人感情。

兔：→ 太過被動才會導致今天一事無成，建議你主動出擊，爭取表現自己機會。

龍：↑ 最近完成的工作得到認可，令你滿心歡喜，繼續努力，好運陸續來！

蛇：★ 讓你精力十足，上班時不管工作多難都不感吃力，讓你得到無限滿足感。

馬：→ 總是把錢存起來，一點也不肯花，生活如此的刻苦，賺錢還有甚麼意義？

羊：→ 身心安定的一天，生活正常的作息，有助身體能回復在最佳水平。

猴：↓ 不要因為小誤會而搞至雞犬不寧，不然運氣會因此而下滑，太不值得呢！

雞：→ 鼓勵你未能按計劃進行的事務，不要太快放棄，會很快便回到正常軌道。

狗：→ 放棄先入為主觀念才能發揮智慧，加強你的感應力，仔細想想要做的事。

豬：↓ 交通運不佳，出門時要小心，預鬆時間才有應變餘地。金色可增強運勢。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌