白羊：戀愛運不穩，若關係不太順暢，宜多予耐性多加包容，伴侶將較能體諒與理解。

金牛：工作運較佳，但壓力或會較大，可是士氣和鬥志較強，有利爭取上位及發展佳期。

雙子：社交運佳，聯誼會友公餘活動較頻，善用時間勿顧此失彼，以免伴侶及家人不滿。

巨蟹：事業運稍佳，公事進程將較理想。感情及家庭運略為不穩，宜向身邊人多予關懷。

獅子：事業及工作運不俗，具出位良機，但出勤、公幹等壓力較大，沉重應戰有助爭勝。

處女：已婚或同居朋友，處理子女等問題時，正面輕鬆的態度，將有助處理意見分歧。

天秤：戀愛運回穩，伴侶較能體諒，但人氣及情緒或較不穩，自律脾氣，關係將更和順。

天蠍：辭令及思考力不穩，但體能狀態略為回穩，工作進度較佳，感情生活亦更和諧。

人馬：社交及財運稍遜，不論公私，宜注意人事及金錢事宜，開單、簽約等需多予耐性。

山羊：人氣雖回升不少，但家庭運略為不穩，宜注意言談態度，並小心處理家事等問題。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等壓力較大，宜小心處理文書、傳訊、人際關係及溝通等。

雙魚：家人為財運貴人，交流理財心得，將有助改善財務。社交開支較大，宜多加節約。