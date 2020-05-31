生肖指數　是日吉星：兔

鼠：→ 有些誤會是要花點時間去作解釋的，不出聲只代表你是無能怕事呢！

牛：→ 與某朋友的冷淡關係將重新加溫，再次合作起來，世上沒有永遠的敵人。

虎：↑ 今天狀態大勇，多做事或推動新的工作，開始時雖有困難也請勿氣餒。

兔：★ 可以去參加一些自我成長的課程，充實一下自己，擴闊眼光和增加自信。

龍：↓ 是日沖煞，愛情讓你感到煩惱，也許對方並不是適合的人，宜冷靜處理。

蛇：→ 和朋友相處的時光很是愉快，但別為了歡聚而忘了有重要的事未做啊。

馬：↑ 被暖意包圍，愛情運在燃燒中，今天有甚麼要求，對方必會有求必應。

羊：→ 伴侶的無理取鬧令你氣在心頭，如果你沒有做錯的話，那就要堅訂立場。

猴：→ 不是叫你奉承別人，稱讚別人的優點是每個人都喜歡的；多讚美別人吧！

雞：↓ 運氣極之不佳的一天，做事不要太過我行我素，偶爾也要聽聽別人意見。

狗：↓ 工作擔子無人分擔，崗位上盡心盡力又得不到認同；令你感到十分沮喪。

豬：→ 小小的錯誤不妨通融一下，人總有犯錯的時候，做得太絕情會苦了自己。

★：吉星

↑：升

→：平

↓：跌