生肖指數　是日吉星：兔

2020年05月31日 07:30
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    生肖指數　是日吉星：兔
    鼠：→ 有些誤會是要花點時間去作解釋的，不出聲只代表你是無能怕事呢！
    牛：→ 與某朋友的冷淡關係將重新加溫，再次合作起來，世上沒有永遠的敵人。
    虎：↑ 今天狀態大勇，多做事或推動新的工作，開始時雖有困難也請勿氣餒。
    兔：★ 可以去參加一些自我成長的課程，充實一下自己，擴闊眼光和增加自信。
    龍：↓ 是日沖煞，愛情讓你感到煩惱，也許對方並不是適合的人，宜冷靜處理。
    蛇：→ 和朋友相處的時光很是愉快，但別為了歡聚而忘了有重要的事未做啊。
    馬：↑ 被暖意包圍，愛情運在燃燒中，今天有甚麼要求，對方必會有求必應。
    羊：→ 伴侶的無理取鬧令你氣在心頭，如果你沒有做錯的話，那就要堅訂立場。
    猴：→ 不是叫你奉承別人，稱讚別人的優點是每個人都喜歡的；多讚美別人吧！
    雞：↓ 運氣極之不佳的一天，做事不要太過我行我素，偶爾也要聽聽別人意見。
    狗：↓ 工作擔子無人分擔，崗位上盡心盡力又得不到認同；令你感到十分沮喪。
    豬：→ 小小的錯誤不妨通融一下，人總有犯錯的時候，做得太絕情會苦了自己。
    ★：吉星
    ↑：升
    →：平
    ↓：跌