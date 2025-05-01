百年美妝品牌　夏日限定冰涼系列登場

京都百年美妝品牌Yojiya（よーじや）不時有新搞作，即將會推出夏季限定「冰涼系列」商品。該系列包括添加蘆薈葉萃取、玻尿酸等保濕成分的冰涼保濕凝膠，塗抹後能立即帶來清涼感。另外還有兩款降溫產品，其一是含薄荷醇與保濕成分的冰涼臉部濕巾，能快速冷卻肌膚並去除黏膩感，臉部與身體皆可使用。另一款是添加柚子精油與黃芩根萃取的冰涼清爽噴霧，噴後能瞬間帶來清涼感，特別推薦用於頭皮降溫。同步發售還有波子汽水香味吸油面紙，特別添加蘆薈乾葉成分，面油紙本身無味，不過只要輕輕摩擦封面即可聞到淡淡的波子汽水香氣。Yojiya更與「京都Soccer F.C.」足球隊再次合作，推出「京都KyunKyun冰涼臉部濕巾（加長版）」，尺寸為一般濕巾的6倍大，可當作頸巾使用，適合運動觀賽或戶外活動時佩戴。除了經典的降溫護膚品外，品牌更首度推出可保冷的「冰涼隨身袋」，特點是兼具保冷與收納功能，內層可放置冷藏後的冰涼保濕凝膠，外層則設有收納袋，方便攜帶手機、唇膏等小物。官方推薦將凝膠冰鎮後放入袋中，外出時就能隨時享受涼感降溫。