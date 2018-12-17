兒童醫院明啟用　提供新生嬰數據助研兒科病

籌建逾十年、耗資一百三十億港元在啟德興建的香港兒童醫院明日啟用，外界期望該院病例及數據有助推動兒科疾病研究。由中大六個學院專家及學者結合而成的卓越兒童健康研究所早前成立，兒童醫院是其中一個運作點，中大醫學院院長陳家亮指，研究所透過不同學院產生協同效應，分析從兒童醫院收集的資料和數據，針對研究兒童癌症及罕見病等多個範疇，亦能跨界別配合兒童需要，是因為疾病令小朋友承受肉體之苦，亦會影響學業和社交發展，只有具備先進醫療儀器，才能促進兒童長遠健康發展。



兒童醫院開院初期先提供專科門診服務，住院服務預計明年陸續開展，而該院除醫治已發之疾病，也期望可促進港童長遠健康發展。中大剛成立的兒童健康研究所會在新開的兒童醫院、中大校園及威爾斯親王醫院運作，透過跨學科、跨專業及跨國界合作，在不同兒童醫療領域進行研究，未來更會與內地合作追蹤約十萬名中港兩地新生兒，了解他們成長過程，探討有利兒童健康發展的元素。



研究所除有醫學院專家，亦有來自文學院、教育學院、工程學院、理學院及社會科學院的專家，而部分看似與兒童醫學關係不大的學院其實也起關鍵作用，如文學院專家可透過接觸言語障礙、自閉症及讀寫障礙患者，針對研究兒童常見問題，社會科學院則在兒童認知及心理發展等方面研究。



陳家亮指，大量追蹤新生嬰兒數據在香港前所未有，需龐大資源配合。研究所設有可存六十萬至七十萬個樣本的大型生物資料庫及數據中心，研究領域包括兒童癌症、罕見病、心血管遺傳和基因組學等。



研究所創所所長、中大醫學院兒科學系系主任梁廷勳表示，目前已開始追蹤約二百名威院新生嬰兒的數據，他指出，由健康媽媽產下小朋友一刻開始追蹤最為理想，因所得數據愈準愈有助日後研究，預計可於明年第一季開始展開對廣東省新生兒的追蹤。