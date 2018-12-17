4狼死賊深水埗出沒　街頭箍頸掩口劫女雜工

【10:30】有深水埗便裝巡邏小隊警員返回現場，翻看附近店舖天眼，了解劫案的經過，據悉，近日附近亦曾發生類似劫案，警方正加強巡邏並全力追緝賊人歸案。



---------------



深水埗發生搶劫案，一名在北河街富匯居一聯誼會通宵班工作姓何(55歲)女雜工，今日(17日)凌晨零時許到樓下倒垃圾，途經北河街183號一生果店對出，突有4名年約20歲，戴口罩青年從旁撲出，並向女工箍頸及掩口，企圖搶掠其身上財物。女工掙扎下，失平衡跌倒，腰部受傷，賊人見事敗空手而逃。



警員到場兜截無發現，惟將女工送院治理，案件列打劫及有人受傷，並查看現場一帶天眼片段追緝賊人歸案。



據聯誼會負責人表示，何在聯誼會工作數月，凌晨零時上班，至早上8時下班，當時她正打算倒垃圾，途經上址時，即被4人企圖行劫，何事後向負責人表示腰部受傷，要睇跌打，可能要休息一兩天才能上班。負責人又轉述何遇劫後的感受，表示事發時，4名賊人似早有準備，戴上口罩，但感覺4人非常「騰雞」，4個年青人連她的腰包也劫不到，而且她跌倒後4人即慌忙逃走。