深水埗天降橫財：「幣少爺」押返公司及住所搜查　重案組跟進

【23:51】黃被押返住所搜查後，再由探員押返警署扣查。



【21:00】黃被扣上手銬押至位於荃灣的公司辦公室搜證，個多小時後再押往西貢住所搜屋，案件轉交深水埗警區重案組跟進。



【12:00】黃位於荃灣的辦公室未有營業。



【05:00】「幣少爺」黃鉦傑（24歲）經治理後，右手手背貼上紗布，由警員押解上警車，離開醫院返回深水埗警署。黃向追訪的記者提問：「依家(虛擬幣)價錢幾多呀？」



【02:15】「幣少爺」深夜11時許，在fb上載警方筆錄口供紙後，至今日(17日)凌晨2時許，在深水埗警署報案室稱頭痛及頭暈，要「睇醫生」並「驗傷」，及後在2名軍裝警員押解下，手纏鐵鏈由救護車送院治理。他抵達醫院時向記者表示：「頭暈呀，同埋順便去驗埋傷」。黃於扣查期間，他的fb專頁兩度有新貼文，聲稱到警署「協助調查」，再指事件「衝出國際」，更稱「休息完後會陸陸續續見各大唔同國家嘅記者」。



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深水埗前日(15日)下午2時45分發生天降鈔票事件，有人於福榮街153號唐樓天台，投下大量鈔票，鈔票面值多為100港元，引起多名市民聚集及搶奪鈔票，情況混亂，對交通、公眾安全及公眾秩序造成極大影響，警員到場實施人流管制，約30分鐘後控制場面。



有指事件是由自稱炒賣加密電子貨幣致富的網絡紅人「幣少爺」黃鉦傑策劃，惟他在社交媒體(fb)上否認，深水埗警區刑事調查隊跟進案件。「幣少爺」再在其fb貼文，指會在昨日(16日)準時下午4點直播，會在深水埗明哥的飯店做慈善，買飯票派畀老人家。



至昨日下午3時，黃駕駛其橙色林寶堅尼跑車，抵達深水埗福榮街對開，期間他打開車窗向途人派鈔票，約100市民一擁而上包圍跑車，有市民成功取得500港元鈔票，狀甚興奮。黃派了約10張鈔票後，有警察前來驅趕，他遂關上車門繼續前行，惟有市民繼續尾隨包圍跑車，跑車駛前約50米，警員將跑車截停並拉起封鎖線。黃落車時手持一大疊500港元鈔票，自稱要前往明哥的飯店購買飯票，警員以涉嫌「在公眾地方內擾亂秩序」將黃拘捕，期間黃曾在警車上以fb直播被捕過程，但被警員警告。



警方表示，暫檢獲60張100港元的紙幣，總值約6000港元，相信檢獲鈔票數目稍後會增加，不排除有更多人涉案被捕。



至昨晚(16日)晚上8時許，黃被鎖上手銬，由警員押返深水埗福榮街現場搜查其林寶堅尼跑車，惟未有發現。警方撕走跑車的過期的行車證。晚上9時許黃被押返西貢住所搜屋，逗留約15分鐘，警員檢走懷疑與案件有關的衣物。

