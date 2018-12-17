探射燈：私人發展公眾休憩空間　使用率偏低

早於80年代，政府為促進綜合設計，善用土地，同時配合人口增長，遂於私人發展項目中加入公眾休憩空間。發展局亦於2011年公布《私人發展公眾休憩空間設計及管理指引》，以供業主及公眾參考，惟過去不時有傳媒踢爆公眾被拒絕進入，引起爭議。



2014年，審計署曾批評私人發展公眾休憩空間使用率偏低，其中10個空間在2小時內平均只有不足10名訪客，更有空間的到訪人數低至零。部分場地不容易到達，入口閘門被鎖上，或管理不善，長滿雜草，部分更存放了建築物料及各類設備。



而在今年6月至9月期間，拓展公共空間就93個公共空間項目評分，發現普遍空間被浪費、未能有效確保質素、未必開放等。該組織公共關係經理王瑜翎表示，部分公共空間持份者責任不清，「前線員工或者管理公司都未必知道邊個政府部門負責，好難搵番責任人。」

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