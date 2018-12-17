探射燈：政府借休憩地唔還　市民有地冇得玩

政府希望把香港打造成宜居城市，增加人均休憩用地比率，惟東網發現多幅休憩用地淪為政府部門停車場多年，相關部門未見行動撥亂反正。鰂魚涌1幅大於標準游泳池場館的土地被「曬太陽」6年；藍田有休憩用地借足26年當廢置車量收集中心。區議員直斥市民有地「冇得用」，關注團體指政府部門協調不足，令休憩用地淪為次等項目。



3幅位於鰂魚涌海堤街的用地，共佔地約2.3公頃，原是計劃給公眾使用的休憩用地，但從1995年起臨時租借予警務處、水務署及食物環境衞生署，用作臨時停車場與汽車扣留中心。



「呢度空置咗至少6年，幾可惜。」東區區議員丁江浩指區內人口約18萬，休憩用地不足，該空地原為鄰近的鰂魚涌公園二期延伸，多年來曾動議興建游泳池、緩跑徑、太極廣場，惟因各局未物色到合適用地而遲遲未搬。



目前部分空地被鐵絲網圍封，雜草叢生，遍地沙石，而其中兩幅用地仍被食環署及警務處佔用。距離約20分鐘步程的鰂魚涌公園卻不乏使用者，在旁需預約的足球場更是長期爆滿，丁促請政府在財政充裕的情況下，盡快發展空置地方。



港鐵藍田站1幅休憩用地更被借去26年，有約1.5公頃，借予機電工程署作廢置車輛量收集中心，採訪當日停泊逾百輛車。觀塘區區議員張順華指，近月才有通知會在明年該署約滿後，收回土地讓民政事務總署用來為體育館養殖草皮，至於興建公園或任何休憩設施卻未有提及。他指雖然區內休憩用地暫算足夠，但擔心日後觀塘更多樓宇落成，或供不應求。



思匯政策研究所高級研究員黎文燕表示，目前不少休憩用地正被閒置或用作其他用途，規劃署往往未有統籌休憩用地的處理，加上部門之間協調不足，容易令珍貴的休憩用地淪為次等項目。



本土研究社成員兼城市規劃師林芷筠表示，《香港2030+》提到現時有3600公頃的土地已落實發展，但政府一直未有明確解釋數字的由來，她質疑這些劃作休憩用地但未被開發的土地，有否計算在已規劃的休憩用地數字內。



規劃署回覆指，會根據《香港規劃標準與準則》進行土地規劃，完成後由相關政策局及部門負責興建個別設施及落實有關服務，實施及推展時間則視乎其資源運用優次、區內實際情況及區議會建議。東網向地政總署查詢本港休憩用地的具體落實發展情況及臨時用途，惟至截稿前未獲回覆。

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