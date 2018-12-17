消委會：55款香水存致敏物　ACQUA DI PARMA含量最高

市面上售賣各種香水，市民買來香水噴得滿身香氣卻換來致敏風險。消費者委員會測試市面55款香水樣本，結果發現全部樣本驗出4至15種不同濃度的香料致敏物質。當中23款樣本更驗出10種或以上香料致敏物質。



是次測試的香水每瓶售價由48至1775港元不等，若以每毫升計算，則由0.5至27港元。若以香料致敏物質總量計算，18款樣本驗出致敏物質的總量相對較低，總量低於1%。當中包括9款淡香水樣本，5種淡香精和4款古龍水。其中「ACQUA DI PARMA」驗出約5.35%致敏香料物質，為驗出濃度最高的樣本。此外「GIORGIO ARMANI」、「TIFFANY」、「CHANEL」GABRIELLE、「VALENTINO」和「GUERLAIN」所驗出的致敏香料物質總量為3%或以上。



驗出最多種類、達15種香料致敏物質的是CHANEL一款「No.5 Eau de Parfum Spray Vaporisateur Spray」淡香精，每瓶售價為1350港元，價格在樣本中位列第三高。至於驗出致敏物質的濃度總量最高的ACQUA DI PARMA Magnolia Nobile Eau de Parfum Natural Spray淡香精，其售價為1775港元，乃每瓶售價最昂貴的測試樣本。另外，測試中37款樣本驗出不同種類和濃度的人造麝香，包括酮麝香及2款多環麝香(佳樂麝香和吐納麝香)，其中酮麝香及吐納麝香含量符合内地及歐盟規定。



另外，全部樣本均驗出檸檬烯(limonene)和芳樟醇(linalool)，兩者均屬於致敏香料物質，儘管這些物質的致敏性不算高，但當接觸空氣後經過氧化會形成致敏性較高的物質，有機會令消費者出現皮膚過敏。當中以「GIORGIO ARMANI」，「ACQUA DI PARMA」和「VALENTINO」驗出的芳樟醇及檸檬烯總量較高。而有11款樣本驗出塑化劑DEP，含量由0.00086%至1.1%不等。消委會指，消費者若長期或經常使用香水，並習慣大面積使用添加香味的身體護理產品，便要特別留意香水中的DEP含量。



測試亦發現17款樣本檢出高致敏性的致敏物HICC(新鈴蘭醛)。根據歐盟建議，化妝品中超出0.02%的HICC就不可視作安全水平，17款樣本中有15款超出水平，其中以TOM FORD含量最高。歐盟去年8月就《化妝品條例》提出修訂，要求所有在歐盟地區出售的化妝品，於2021年8月起一律禁止銷售含HICC的化妝品。另外，消委會以數據計算售價與香料致敏物質總量是否有關，最後是未能總結出兩者有必然關係。