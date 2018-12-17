消委會：8款電熱盤絕緣距不足　Thomson億世家漏電風險高

近年熱賣的多功能電熱盤小巧精緻，可配合不同烤盤在餐桌上烹調多種料理，消費者委員會測試9款多功能電熱盤的效能及安全性，售價由599至998港元，發現無樣本可全部通過測試中的8個安全項目，8款絕緣距離不足，其中2款量得的洩漏電流過高，9款溫升過高，安全表現欠佳，另外消委會亦發現樣本的熱力均勻度表現一般。



9款樣本包括Bruno、寶康達Primada、Toffy、récolte、Sanrio、Diamond、樂信牌Rasonic、Thomson、億世家ecHome，其中Bruno總評分最高，達4分，其中防觸電保護、絕緣及非正常操作、溫度均勻度更達5分。除Bruno外，其餘8款樣本的部分內部帶電部分與用戶可接觸部件之間的絕緣距離不足，量得的絕緣距離較標準要求的少約0.2至4毫米不等，其中Thomson共有6個位置的絕緣距離不足。



另外，測試以1.15倍的輸入功率操作樣本，Thomson及億世家ecHome的帶電部分與接地的金屬內殻之間量得的洩漏電流分別為5.55mA及7.97mA，高出標準上限的0.75mA，令使用時跳掣及觸電的風險增加。



效能測試項目亦包括燒烤表現、熱力均勻度及預熱表現，發現各樣本的預熱溫度頗參差，各樣本的平均最高溫度由117度至194度不等，相差77度，樣本於不同位置量得的最高溫度差異則由35.4度至61.1度，其中2款樣本的最高溫度差異均超過60度，反映其溫度分布較不均勻。



至於熱力均勻度，測試人員以食物成品的表面色澤及均匀度作熱力均匀度的評估。因各樣本以自動間斷開啟恒溫器來調節溫度，烤盤較接近發熱線的位置熱力較高，所以影響了食物的最終烤或煎的效果，測試結果顯示各樣本表現一般。



而進行溫升測試時，發現所有樣本都有部分位置例如機身手柄、鍋蓋手柄、電源插座的插腳、開關掣及/或內部電線等的溫升超過標準上限。若產品貼有高溫警告標誌提醒用戶機身表面會較標準要求的高溫警告標誌熱，標準容許機身表面的溫度升幅提升至90K或以上，樣本récolte及Thomson在正常輸入功率操作下，機身量得的最高表面溫度升幅分別為87.5K及71.7K，惟該2款樣本欠缺標準要求的高溫警告標誌，故未能符合標準要求。