消委會：電子煙產新式甲醛　20個旺區商場半數有售

近年電子煙興起，政府早前宣布將會全面禁止電子煙。不過，消委會上月派員到灣仔、銅鑼灣、旺角、油麻地及深水埗共20個主要售賣年輕人潮流玩意、手機或電腦等產品的商場，調查電子煙或加熱煙的銷售情況，發現半數商場的部分店舖均有電子煙或加熱煙吸食工具產品出售。其中1個較小型商場的44間店舖中，有超過1成、即5間店舖出售該類產品。餘下9個商場售賣有關產品的店舖比例約為0.5%至5.7%。



調查發現，部分店舖設有自家網站或社交媒體，方便消費者網上訂購。消費者選取產品型號後，只需致電店舖訂購，貨到後即可到店付款取貨，方便年輕人選購，同時亦較隱蔽，毋須將大量產品擺放在店舖內，對打擊銷售電子煙和禁煙等工作容易構成障礙。



該會指，本地研究從電子煙的煙油檢出甲醛、重金屬、尼古丁等有害物質，外地亦有研究顯示不同電子煙品牌和煙油產品的尼古丁濃度差異甚大，部分聲稱不含尼古丁的電子煙產品卻檢出含尼古丁，亦有標示尼古丁強度一樣的產品，但實際的尼古丁濃度可相差3倍。



至於加熱煙，消委會指仍可釋出含有尼古丁等有害物質的煙霧，而煙商聲稱加熱煙因在較低溫度下加熱，有害物質會較傳統捲煙少，消委會指是否屬實仍有待研究。而部分加熱煙可釋出的有毒或致癌物質例如PAH，並無安全水平可參考，無論攝入多少仍屬有害。韓國食品藥品安全部2018年的報告，指加熱煙釋出的焦油與傳統煙相若；加熱煙產品的尼古丁含量與傳統煙亦相近，且會釋出煙草的常見致癌物。



消委會又引述近年研究，指電子煙的高溫可產生一種新形式的甲醛，結合電子煙中其他粒子，在肺部沉積而影響健康的問題較氣態甲醛更甚，電子煙裝置內的加熱線圈更可能是釋出重金屬的源頭。有研究顯示電子煙釋出的銅較傳統煙高6倍，吸食電子煙後，室內空氣中的鋁更會升高2倍。該會表示，現時全球已有約30個國家或地區全面禁止出售電子煙，包括新加坡、泰國、巴西及澳門等，促請政府盡早落實全面禁止電子煙及其他新型吸煙產品，同時加強年輕人的反吸煙教育。