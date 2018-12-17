消委會：共享單車投訴激增24倍　未解鎖照扣$1800

消費者委員會近年接獲不少有關共享單車的投訴，用戶李太今年5月開戶但未能成功啟動單車，她要求單車公司退回仍未使用的299港元按金及100港元充值費用，並結束戶口，但單車公司一直未回覆，至今年7月中宣布清盤，單車公司指合約條款註明充值額屬公司財產，不予退回。



消委會認為做法不合理，充值款項只是當消費者使用服務時才按使用量扣除的款項，並非等同該公司的資產，因此，如商戶未能提供相關服務，剩餘金額應全數退款消費者。消委會通知投訴人如欲繼續追討，需要填寫債權人債務登記表，由臨時清盤人進一步處理，該會提醒消費者不宜放過多充值額。



另一個案張小姐今年3月開啟A單車公司手機應用程式，單車鎖沒有完全打開，她關上車鎖試圖終止租借服務但不成功，但程式卻顯示單車已啟動及開始計時。她聯絡公司客戶服務熱線但無人聽，透過手機即時通訊程式報告問題，一周後仍未有回覆。但程式顯示單車仍在運行，帳戶內充值額持續被扣款達1800港元，她不滿服務向消委會投訴，最後獲安排退款。



共享單車服務的投訴由2017年的8宗增至今年截至11月的198宗，激增近24倍，消委會總幹事黃鳳嫺解釋，因其中一間大型共享單車公司Gobee.bike在本年倒閉，佔今年投訴的105宗，另外共享單車興起及愈來愈受市民歡迎亦是其中一個投訴增加的原因。