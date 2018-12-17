消委會：信用卡現金回贈最多差8倍　台灣每簽$11有$1

不少消費者都會儲信用卡積分換取現金回贈，直接扣減簽帳額。不過，消費者委員會調查發現，以現金回贈計算較複雜，在撇除所有其他優惠後，要兌換1港元現金回贈，各計劃所須的簽帳額由50港元至450港元不等，相差可高達8倍，差異頗大。消委會提醒消費者切勿因盲目追求獎賞而過度簽帳，以免得不償失。



消委會比較19間發卡機構合共38個有提供現金回贈的信用卡獎賞計劃，發現計算現金回贈的總成本也會因各類優惠、兌換條件、使用限制和年費等因素而改變，消費者難以直接比較。



計算現金回贈的總成本會因兌換的程序或條件不同而改變，例如不足以兌換1港元回贈的簽帳額，不能累積至下一個月計算；如果以兌換1港元現金回贈計算，所需的一般或本地簽帳額由50至333.33港元不等，相差亦達5倍以上。消委會以安信信貸的「星旅銀聯鑽石卡」為例，如消費者於香港中國旅行社簽帳滿250港元，則可獲12.5港元現金回贈，即平均每1港元現金回贈所需簽帳可低至20港元。



大部分計劃於海外或以外幣簽帳可獲更高的現金回贈，有發卡機構將全球分為不同區域，各區域內的簽帳所須的現金回贈兌換簽帳額各異，其中以於台灣簽帳最優惠，每簽帳11港元便可兌換1港元現金回贈。不過海外簽帳除涉及外幣的兌換匯率，還需計算支付給發卡機構和信用卡組織的手續費，消費者要注意，以免得不償失。



至於會否促請金管局要求銀行清楚列明信用卡計算現金回贈的方法，消委會總幹事黃鳳嫺指，暫未考慮立法規管，第一步首要是促請銀行自行列明現金回贈的計算方法。另外，宣傳及社區關係小組主席陳錦榮表示，若銀行在合約上已列明現金回贈的計算處理方法，銀行便已盡了最大責任，他提醒消費者應自己理解清楚信用卡的合約條款。