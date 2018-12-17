天水圍東涌擬建公營街市　民間團體轟選址不當

新一份施政報告宣布在天水圍及東涌市中心興建公營街市，立法會「研究公眾街市事宜小組委員會」今早(17日)舉行公聽會，多個民間關注團體均批評新街市的選址不當。



東涌地區發展主任李嘉豪批評，政府落實在天水圍及東涌市中心興建公眾街市是敷衍市民，其中東涌新街市選址在東堤灣畔和東薈城之間，興建樓高一百米的商業大廈，當中只有兩層是街市，質疑街市在商廈內會否帶起了物價，認為選址是商業決定，同時對附近居民造成交通負擔。



天水圍社區發展網絡組織幹事莫曉兒指，天水圍新街市選址位於天水圍南，天水圍北街坊至少需時15分鐘車程，街坊寧可跨區到元朗或屯門買菜，因此建議將來提供免費穿梭巴士，或同時在天水圍北覓地興建新街市。



公聽會上有不少團體代表發言均期望政府在一些原本已有街市的地區如慈雲山等，興建公眾街市，食物環境衞生署副署長(行政及發展)陳靜婉表示，由於香港土地資源有限，因此在已有街市的地區再發展新街市甚有難度。她續指，由於興建新街市要考慮多項因素，如設計方案、交通等，因此會先諮詢區議會，並了解技術可行性，故現時仍未有新街市興建時間表。