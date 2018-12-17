許智峯涉搶女EO手機被控3罪　案押明年3.25開審

民主黨立法會議員兼中西區區議員許智峯，於今年4月在立法會大樓內，涉嫌奪去保安局女行政主任手中的手提電話，他事後被控普通襲擊、有犯罪或不誠實意圖而取用電腦，以及阻礙公職人員執行職務共3罪，案件今(17日)於東區法院進行預審。法官將案件押後至明年3月25開審，期間許續獲准保釋候訊。



控方表示將傳召14名證人，包括一名在電郵使用方面的專家證人，另有兩段錄影會面紀錄及一段約半小時的閉路電視片段，預計審期6至8天。而辯方則表示，不爭議大部分案情，暫時也沒有辯方證人要傳召，案件最終押後明年3月25日至4月1日審訊，期間許准以原有條件繼續保釋。



許應訊後在庭外指，會以平常心面對審訊，不會影響其地區及議會工作，認為本案不單是自己的審訊，也是對政府的審訊，希望可揭露議會狗仔隊的運作，才是此次審訊的價值。



涉案36歲被告許智峯，於今年4月24日在立法會綜合大樓內，為不誠實目的而取用電腦，即一部屬於香港特別行政區政府的手提電話；而普通襲擊罪則指他同日在立法會大樓內襲擊女子梁諾施；阻礙公職人員執行職務則指他阻礙行政主任梁諾施執行公務。



案中梁姓女事主是保安局的行政主任(EO)。事發當日立法會進行《廣深港高鐵（一地兩檢）條例草案》委員會，期間許智峯被指在會議室外涉嫌搶走梁的手機，其後更衝入男廁內，過了一段時間才把手機歸還予梁，梁事後報警。