4港人菲國囚終身　家屬決上訴冀籌募律師費

4名港人上周五(14日)被菲律賓法院裁定藏毒罪成，判囚終身。一直協助4人的立法會議員涂謹申指，家屬已決定挑戰判決，會再進一步研究判詞及案情，再決定覆檢案件或上訴，正募捐律師費；又指入境處官員今(17日)曾約見他，顯示特區政府的態度有所轉變，希望中央政府及特區政府加大力度關注事件。家屬指當地監獄環境惡劣，囚犯要付款才能獲得食物及藥物。



家屬今在電台節目指，4名涉事港人過去2年在拘留期間受到惡劣對待，多人逼在狹窄囚室，身體狀況變差，食飯及睡在床上都要付款，當地獄警會以不同名義向家屬收取費用，包括100港元一顆消炎藥，風扇壞了就要求家屬贊助200港元等；而4個家庭為該案件已傾盡金錢，正計劃募捐，目標是300萬港元，將用作日後的律師費。



另外，入境處助理處長(個人證件)陳天賜等今早約見涂謹申，了解4人的情況。涂認為港府的態度有所轉變，官員都很仔細聽取個案的詳情。保安局局長李家超表示，於了解家屬訴求後會立即去信菲律賓駐港總領事，反映特區政府的關注，保障4人在當地的合法權益。港府表示，如4名港人決定上訴，會與菲律賓當局交涉，希望得到合理審訊及人道對待。



對於當地媒體引述菲律賓檢察官員指將徵求司法部同意，或會提出上訴，因執法人員在漁船上發現可製作冰毒的工具。涂謹申表示，4人只是受僱將船隻由菲律賓駛回內地，被捕當晚亦是首次上船，不可能知道船上的儀器的由來，而該儀器根本不能運作，且有多種用途，如蒸餾，若4人是製毒，為何在漁船上找不到製毒的原材料。



4名港人陳國棟、郭錦華、盧榮輝、梁樹福，於2016年在蘇碧灣對開海面一艘漁船上，被搜出500克冰毒，律師曾將新聞片段呈堂，證明執法人員首次搜查時並無發現毒品，懷疑是插贓嫁禍。