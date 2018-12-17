智障兄妹亂倫案　55歲男被告認罪囚38個月

已婚智障中年漢去年把其有輕度智障、居於康復中心的胞妹帶往家中後，戴上已過期近一年的安全套與她性交。翌日，胞妹返回康復中心後，職員發覺她表現有異，詢問下揭發事件。被捕中年漢早前承認一項亂倫罪，被告今(17日)於高院被判入獄38個月。



法官判刑時指出，明白事主家人的困難而未能替事主拿取創傷報告，但不能抹殺事件對她有一定程度影響，亦不知會否對她構成長遠影響。



被告方面，他在80年代因癲癇而腦功能受損導致自制能力差，其智力只有75屬邊緣智力。報告顯示他缺乏社交能力，易感孤寂、苦悶及有挫敗感，但他知道自己是次做錯及不道德。心理專家指被告向其透露當時朋友曾提議同到深圳召妓但未能成行，專家認為被告可能因此及見到事主後引起性慾，加上自制能力低而犯案。專家指被告重犯機會屬中等至偏低，建議其接受心理輔導。



法官認同本案屬單一事件，被告與事主為中年兄妹，被告在整宗案件並無使用武力或威嚇對方，而被告家中的安全套亦是多年前購買非為本案而預先購買。不過本案仍有加刑因素，首先被告知悉事主為智障人士，容易受其擺布，當日因胞姐有事未能照顧事主，故信任被告交他照顧，但他卻有負所託侵犯事主，被告亦因一時之快突然脫下安全套，雖然最終在體外射精，但仍令事主有染病風險。



考慮本案情況後，法官以監禁5年9個月作量刑起點，但衡量被告智力等問題，罪責有一定程度減低，故給予一年扣減。因被告認罪，再給予3份1減刑，最終判監38個月。



55歲男被告被控於去年5月14日，在其上水家中與女事主X(年約48歲)性交，而他知道X是他的親妹。案情指X在12歲時已被診斷有輕度弱智，她曾結婚，但丈夫於2004年過世，X因未能獨自生活，自2008年起入住康復中心。案發時她的智商只有54，屬於「極低」。案發當日，被告帶X回家，X在被告要求下脫去衫褲，被告觸碰X的乳頭及與她性交。翌日康復中心職員見X神色有異，揭發她遭性侵後報警。