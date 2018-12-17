陳帆認相隔9月始看潘焯鴻電郵　兩報告存差異對港鐵失信心

沙中線紅磡站獨立調查委員會今(17日)展開第36天聆訊，運輸及房屋局局長陳帆出庭作供，直指港鐵就剪筋事件提交的報告有很多值得跟進的地方，他已非常克制地對外公開無爭議的事實，「如果我哋承交嘅管理團隊，仲做成咁嘅話，我哋仲有冇信任嘅基礎呢？」他又批評港鐵提交的兩份報告有「極大的差異」，令其真實性存疑。



政府代表律師許偉強詢問陳，何以對港鐵失去信心，陳指港鐵於今年6月15日呈交月台連續牆及層板接駁的報告，當中的圖則亦有簽名作實，故期望報告提及的是事實的全部，而政府人員更根據報告內容到工地視察。但港鐵其後於7月13日呈交的負載測試報告，提及的月台結構與原先情況存在差異，港鐵卻無主動告知，令政府對報告的真實性存疑。



陳續指，於沙中線推進過程發生加建工程涉及結構安全，會影響公眾安全，所犯下的失誤是不能接受的，而且沙中線項目要繼續前進，須確保項目不會延誤及超支，形容「對佢哋(港鐵)失去信心係事實」。



委員會代表律師Ian Pennicott盤問陳帆，指事發後政府曾指示港鐵進行負載測試，但現時「無晒聲氣」，陳指當時是基於港鐵的第一份報告決定進行測試，但直至今日仍未理解清楚建造情況，故要改用鑿石屎的方法檢視，務求「要百分之一百知道個細節」，認為若未知細節便進行負載測試存風險。



中科董事潘焯鴻稱於去年9月15日電郵運房局，告知紅磡站出現大規模剪鋼筋事件。陳帆指直至今年5月傳媒報道事件後，他已立刻查看該封郵件，認為自己有責任去了解事件，表示「會唔會係我自己做嘅事有缺失呢？」禮頓代表律師石永泰追問陳，為何當時沒有查看該封電郵，陳回應運房局設有兩個電郵，一是私人之用，另一個是公眾之用，有同事會幫忙查看電郵，若有需要才會將電郵交之查看，否則會由其他同事處理。



陳續指，雖然自己未有親自處理事件，但有關同事已與潘焯鴻聯絡，亦有將事件轉交港鐵跟進，潘亦已回覆指問題已得到解決，陳認為「文件上」問題已得到處理。石續追問陳帆，為何未有於事後去約見潘，去了解潘的投訴基礎，陳指「係咪有問題我哋已經全盤掌握」，至於是否約見潘有不同考量，亦兩度強調因事件涉刑事成分，已交由執法單位跟進，局方會全力協助。