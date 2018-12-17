錘殺包租公男租客囚8年　官：做齊謀殺罪所有元素

天水圍田心村一名七旬村屋劏房男租客，被指「周圍唱」八旬包租公是「雞蟲」，事後被包租公用粗口辱罵，兩人爭執糾纏期間，租客用鐵錘連環重擊包租公頭部致死，並若無其事棄屍屋內多日，直至屍體腐爛和湧現「白色小蟲」才被揭發。案件早前在高等法院審訊後，陪審團裁定租客謀殺罪名不成立，但誤殺罪成，今早(17日)被判監8年。



法官指，77歲被告倪耀偵已做齊謀殺罪的所有元素，但因遭死者以言語和行動激怒而失控殺人，因而被判誤殺罪成，每一個人都一定要尊重他人的生命，而奪取他人生命是十分嚴重的，被告的手法殘忍，不斷用錘打80歲死者陳根蘭的頭部，法醫估計被告最少用錘打了死者頭部29次。法官考慮到案情、被告有高血壓、前列腺毛病和背痛，以及被告一早承認誤殺，判被告監禁8年。



案情顯示，人稱「陳伯」的死者是涉案村屋地下單位的業主，被告租用單位內其中一房。死者在2017年4月10日在村屋內，遭被告用鐵錘多次襲擊致死。被告殺人後把屍體留在死者房內和鎖上房門，又到垃圾站丟棄兇器，及把死者的單車推到其他地方。5日後，另一租客因看到屋內湧現「白色小蟲」而揭發事件，被告其後向警方承認殺人。



被告早前在庭上供稱，見到死者曾帶兩名操普通話女子入房，並對她們上下其手。被告之後只曾告知另一租客「陳伯係老鹹蟲，一搵搵兩個」，但無「周圍唱」。惟死者案發當日責怪被告「周圍唱我『雞蟲』」。當死者拿出鐵錘企圖扑被告時，被告搶過鐵錘反擊，後來發現死者無反應。