醫院越柙案明年1月再訊3被告續還押　李亮遭加一控罪

曾棄巨額保釋金潛逃的內地通緝犯Li Leon(譯音李亮)，早前落網後自稱有愛滋病，在瑪麗醫院留醫期間，他涉拆走廁所天花越柙，之後第三度被擒。他被控一項逃離合法羈留罪，另兩名涉嫌協助他匿藏的內地被告則分別被控一項協助及教唆逃離合法羈留罪。



涉及李亮(又名李俐樺)的兩宗案件今日(17日)在東區法院再訊，兩案三名被告由資深大狀清洪代表，控方加控李亮一項「沒有按照法庭的指定歸押」罪，指他在2015年10月涉無按法庭命令歸押，所有控罪暫仍毋須答辯，兩宗案件現一併再押後至明年1月15日等諮詢法律意見及警方進一步調查後再訊，期間各被告繼續還押監房看管。



辯方今反對涉及第二被告桑田及第三被告詹貴友的案件押後，指二人在港均無案底，桑及詹分別被控協助及教唆李逃離合法羈押，惟指控卻是在李已逃押後，證據明顯十分薄弱，繼續還押會對二人不公，故反對二人的案件再押後，也希望可替二人申請保釋，而李則繼續沒有保釋申請。



惟裁判官以案情嚴重及二人在港無聯繫、恐有潛逃風險為由，拒絕讓二人擔保外出。

