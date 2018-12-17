垃圾袋連環飛落街！馬鞍山疑現「空襲」狂徒

馬鞍山利安邨利華樓疑發生連環高空擲物事件！街坊人心惶惶，區議員亦大呼：「豈有此理」！



沙田區（利安）區議員麥潤培上周六（15日）在Facebook群組「馬鞍山之友」發貼，指在下午3時45至55分左右，利華樓對開出現連環高空擲物。



據他上載的照片可見，行人路地面上布滿垃圾膠袋，包括果屑、紙屑和膠盒等垃圾散落一地，環境髒亂。



麥潤培在貼文中表示：「我們忍無可忍！為甚麼房署仍不肯一座一天眼？本人會繼續跟進不停步，繼續繼續爭取一座一天眼。請各位市民小心小心，出入先行在有蓋位置。」



房屋署回覆《港呢啲》查詢表示，屋邨辦事處當日已就事件報警求助，並會與當區警民關係組聯絡，尋求協助。同時，該邨辦事處已加強保安員巡視，並安排房屋署「特別巡查隊」加強監察利華樓高空擲物情況。



該署澄清，由於利華樓過往曾發生高空擲物事件，現時已安裝閉路電視監察違規情況，日後會就事件檢視情況，並於合適位置加裝「天眼」加強監察。



根據《簡易程序治罪條例》第4B條，如有人自建築物掉下任何東西，或容許任何東西自建築物墜下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西或容許該東西墜下的人，即屬犯罪，可處罰款10,000港元及監禁6個月。



而根據屋邨管理扣分制，住戶如高空拋擲破壞環境衞生的物件，可立即被扣7分；高空擲物可能造成嚴重危險或人身傷害的租戶，房委會會引用《房屋條例》發出遷出通知書，終止其租約。

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