網民熱話：警破盜竊案　招領失物竟然係...

警方破獲部分盜竊案後，有機會發出通告，着遺失物品的市民領取失物，而近日的1張招領通告，在網上引起熱議。事關這次的涉事失物，竟然是兩條女裝底褲。網民紛紛戲謔稱：「事主都唔知去唔去拎好」。亦有人錯重點指：「張通知又描述得幾詳細喎！」



該通告由網民Aaron Tse上載到Fb群組「PLAY HARD 玩硬」。據相片內容指，警方拘捕了1名男子，他涉嫌與1宗本月9日在元朗屏山新村及塘坊村附近發生的盜竊案有關。警方在其身上搜獲了1條「黑色網紋女裝三角內褲」及1條「深藍色女裝三角內褲（白色魚形圖案）」，呼籲失主聯絡元朗警區刑事調查第12隊人員。發文者留言謂：「失物招領，幫手一推，人間有溫暖」。



網民笑指：「邊個會去認？」「個物主，要唔要番好呢，告唔告佢好呢？」亦有充滿想像力的網民留言回應：「最後有個阿婆到警署報失！相信個犯知道後應該好崩潰！」



網民有話說

Steve Chan：採花賊？？？？？

龍俊銘：內褲嘅描述好仔細

Candy See：冇人認係物主，係咪告佢唔到？



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