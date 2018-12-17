道士涉向事主稱女妖附身　「女妖下體有好多荊棘」

報稱道士的中年漢藉詞「作法」驅嬰靈及驗屍毒為名，涉嫌多次對一名年約40歲婦人X摸胸撩陰非禮，期間更向婦人的15歲女兒Y施以祿山之爪，被控7項非禮及1項襲擊罪。案件今日(17日)續審，X繼續作供。



2016年9月23日，被告袁銘權帶同徒弟上門替她送嬰靈，X說儀式開始後，她與在場的兩名女徒弟都哭起來，而她突然做出上前環抱的動作，女徒弟拉着她：「你唔好過去，如果你過去會跟埋佢哋走」。之後她又頭暈抽搐，被抬入房，被告摸她的乳房說：「你個心好弱，我要幫你補氣」，並再次替她「除元珠」。她被脫光後曾問過可否不「除元珠」，她說她當時覺得特別難受，不想再給人亂摸，又覺對不起男友。



X坦言對被告：「我唔係太相信，嗰日(被告首次作法當天)我暈咗，我都唔明點解我啲朋友唔報警，而係叫佢哋師傅(被告)嚟」。



這次作法之後，X稱已盡量避開被告，被告打電話約她再作法，她就推說健康無問題。直至半年之後，Y跟被告說母親身體不適把他召來。當晚被告跟她說，一隻千年女妖「三靈一體」，分別附在X、Y及她的女友人身上，但女友人因夜深先走，Y已上床睡覺，被告便只對她一人作法。



X指當晚自己先覺頭暈，其後又不自覺地與被告對打，她記得抓傷了被告的手臂，而被告則拳打她的臉及眼，又說：「隻女妖下體有好多荊棘，我要將佢送畀撒旦，等撒旦折磨佢」。