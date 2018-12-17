二維碼車保系統推出　車主嘟一嘟便知真假

香港保險業聯會今日(17日)推出亞洲首個區塊鏈汽車保單認證系統「車保e-Check」。車主未來購買有參與的保險公司車保時，保單上會附有特定二維碼，市民可在運輸署4個牌照事務處，確認汽車臨時保單/保單的真偽。



運輸署總行主任張晶對系統推出表示歡迎，指市民到運輸署相關辦事處處理牌照事務時，需要出示車保的安排維持不變，而如若市民可出示有二維碼的保單，運輸署就會以平板電腦即場進行驗證，可讓市民多一重保障。



香港保險業聯會意外保險公會主席關基業指出，警方2年前偵破一宗偽造汽車保單案，牽涉逾千張假保單，而每年都有零星假車保個案，如市民在意外造成傷亡之後才發現車保屬假，則會造成很大威脅，而市民以往只能直接向保險公司確認保單真偽，新系統提供方便方式供市民查證。



現時已有16間保險公司參與，所售車保保費市佔率超過80%，料明年首季至第二季，會陸續有附有二維碼的保單發出。保聯指系統有助解決煩擾保險市場多年的偽造車保問題，又指系統使用簡便，不會存儲任何可識別個人身份的資料，並採用經驗證的網絡安全技術確保資料保安完備。