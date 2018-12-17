潛水無納入救生員職前培訓　議員批康文署漠視人命

救生員長期人手不足，立法會公務員及資助機構員工事務委員會今早(17日)召開會議，討論有關救生員資歷、培訓等事宜。議員葛珮帆在會上指出，過去有救生員在檢查防鯊網時遇溺不治，而康文署沒有完善培訓制度，未有把潛水納入職前培訓，狠批政府「拎人命嚟較飛」。



本身是潛水教練的葛指出，政府未有就徒手潛水和水肺潛水兩方面提供培訓，其中徒手潛水須下潛約兩米深，但香港不少泳池超過兩米水深。她表示，現時當出現突發情況時，「邊個到時有能力做就做多啲，冇能力就唔使做」，認為政府的做法令救生員在工作上有矛盾，並且未能在救人同時，亦能保障自己。她建議，政府應提供入職前的必修訓練或培訓專業，而且要求所有救生員須獲以上兩項潛水的專業資格。



議員亦關注救生員人手不足和待遇問題，議員邵家輝表示，曾到公共泳池游水時發現，有不少泳池因救生員不足而未能開放，認為是浪費資源，建議政府考慮增加救生員薪酬吸引救生員轉職，甚至考慮輸入外勞來解決長遠問題。



議員林卓廷則指出，現時救生員工作需要日曬雨淋，而且是冒生險危險，在現時待遇不理想的情況下，擔心會影響救生質素，認為政府應增撥資源改善。他建議，政府應開設更多公務員職系的救生員職位，加強職系穩定性，以及應付突發事故。



康文署署長李美嫦回應指，現時未有考慮輸入外勞，而且未來會增加40個非公務員合約的職位，以及在許可情況下增加人手和比例。她表示，現時救生員入職須考核相關資格，當中沙灘救生章和泳池救生章中已包括徒手潛水的考核，因此能確保入職的救生員對此有一定認識。她又指，政府在救生員入職前後均提供增潤課程。至於水肺潛水方面，她表示，現時並非屬救生員的日常工作，而曾受訓練和合資格的救生員可在高級救生員帶領下，可利用水肺潛水裝備工作。