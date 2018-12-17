借2萬還3.08萬　貸款公司認放高利貸罰款2.4萬

9名年輕女子早前被指控以假工作證明往貸款公司申請貸款，事後被捕及控以欺詐罪，經區院審訊後已被裁定脫罪，惟警方在調查期間發現報警的貸款公司亦涉放高利貸，其中3名申請人分別借款2萬港元，各被收取年息超過67%。涉案貸款公司後被控以三項「以超過年息60%的實際利率貸款」罪。涉案貸款公司今(17日)在西九龍法院認罪，被判罰款共2.4萬港元。



被告聯合物業投資有限公司的代表今認罪。控罪指被告於2016年2月至3月間在旺角豉油街萬利商業大廈一單位，向三名事主包括康凱玲、甄淑賢和曹結議以超過年息60%的實際利率貸出款項。另外，該公司董事盧穎如則獲控方不提證供起訴，控罪撤銷。



案情指，被告於案發期間曾分別向三名事主借貸2萬港元，職員分別先收取她們300港元手續費，並協議她們分12個月還款，在首11個月每次還款900港元利息，然後在最後一個月歸還2萬港元本金及900港元利息，但最終三名事主都沒有清還所有欠款。其後在警方調查期間，有會計師計算出上述三宗貸款的實際年息逾67%，遂檢控被告。



辯方求情指，有關借貸的合約列明年息只有54%，但因職員收取了300港元手續費，導致被告的計算年息方式不被採用，以致實際年息超出法例規定而被檢控，認為是技術性觸犯法例。最終裁判官就每項傳票控罪判罰款8000港元，共罰款2.4萬港元。