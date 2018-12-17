伯明翰案　在囚楊家誠稱被告由CEO聘請接觸不多

持有英冠球隊伯明翰城的伯明翰環球控股有限公司(現易名伯明翰體育控股有限公司)，疑旗下經理涉冒簽支票盜款3700多萬港元案，控方今天(17日)傳召公司時任主席楊家誠作供。他今在懲教署人員陪同下，由囚室步入法庭。他在陪審團前確認，在2014年2月因洗黑錢罪成被判囚6年，現時仍在服刑。



楊表示，他收購伯明翰城球會，是因為覺得英超聯是受歡迎的足球項目，也可說是把興趣變成生意。公司的永亨銀行戶口，主要用來匯款給英國球會運作，另外也會用作支薪。本案被告高家威於2012年加入公司，是由行政總裁Peter Pannu聘用，也是歸Pannu管理。他指平時與被告接觸不多，可能一日只會交談一兩句。被告要開票時會找他，他指被告從沒叫他簽過空白支票，他也從沒預先簽署空白支票給被告保管。



楊確認有一次因他名下有兩間公司被凍結，他的秘書找來被告幫手，事後他有經秘書給他報酬，但強調錢是他自己問朋友借來，不是公司公款。公司亦沒有人有權拿公款私用。



辯方大律師質疑公司董事局成員如馬瑞昌或Peter Pannu，都欠缺財務或球會管理經驗，但都收取高薪，指控楊用人唯親。楊稱，招攬Pannu是因對方是大律師，看中他的法律知識，而他的足球知識亦豐富，而馬在他被捕無法出境時可外出洽談生意。



另外，辯方大律師亦指伯明翰城在Pannu任總監時成績欠佳，一年獲100萬英鎊報酬過高。楊回應指他知道不少英冠球會的管理層比Pannu高薪，但披露出來或侵犯他人私隱，最後楊把4間球會的名字寫在紙上，向法官、陪審團與律師展示。後來楊在與大律師對談時，透露了其中兩間是紐卡素和李斯特城。大律師隨即質疑，楊指出的球隊後來都升上英超，李斯特城更曾奪冠，指這些都是球隊管理層的功勞，楊回應表示「我講笑嘅，咁係因為我下台。」



楊確認，他在位時從無董事投訴拿不到公司會議紀錄，指如有此事他一定會追究。另外，大律師引用會議紀錄指出，公司在2012年10月已授權Pannu洽談賣球會，事成可得賣價7%佣金。楊否認此舉代表他想賣球會，只是可以傾談。另外楊亦否認他在獄中仍遙控公司業務，指揮馬瑞昌等人作決定。